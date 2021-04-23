Понад 370 хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Число інфікованих під кінець тижня в регіоні різко збільшилося.

Наразі з коронавірусом бореться в області понад дев’ять тисяч жителів краю. Загалом у краї протягом двох тижнів простежується тенденція до зниження захворюваності.

«Два тижні тому у нас було понад десять тисяч хворіючих. Показник має певну тяглість, це пов’язано із перебігом хвороби, яка протікає два-три тижні. Збільшується щодобова кількість людей, які одужали. В середньому одужує близько п’ятисот людей. Це удвічі перевищує число людей, які інфікуються. Все це є результатом зниження завантаженості на мережу медичних закладів. Також знижується відсоток завантаженості ліжок як для хворих з підозрами, так і для хворих, що мають необхідність в кисневій підтримці», – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За прогнозами обласного лабораторного центру, позитивні тенденції із COVID-19 спостерігатимуться до кінця квітня.