Одна з найбільших в історії: у Відні відбудеться виставка видатного художника з Тернопільщини

9-18 лютого 2024 року в столиці Австрії відбудеться виставка всесвітньовідомого українського художника Івана Марчука.

Експозиція містить близько 250 художніх робіт різних періодів творчості – від хрестоматійних ранніх картин-притч 60х-80х років минулого століття, ключового циклу майстра “Голос моєї Душі” до акварельних композицій, створених за останні півтора року, і які будуть виставлені на широкий загал вперше.

Це наймасштабніша виставка у творчій біографії Марчука і одна з найбільших в історії європейського мистецтва серед визнаних митців широкого творчого діапазону, пише Газета.ua.

“Переконаний, якщо ви підете на цю виставку, то опинитеся у царстві див”, – говорить митець.

Іван Марчук – один з найвідоміших представників сучасного українського мистецтва. Він – єдиний українець, ім’я якого внесене до списку “Сто геніїв сучасності” за версією британської газети Daily Telegraph.

Впродовж більш як 70-річну творчу діяльність Марчук створив близько 5 тис. творів та провів понад 200 персональних виставок на п’яти континентах світу. Він відомий своєю унікальною технікою живопису, відомою як “пльонтанізм” (від українського діалектизму “пльонтати”). Він передбачає нанесення фарби тонкими різноколірними лініями, що переплітаючись під різними кутами, створюють ефект об’єму та світіння. Техніка балансує на межі технологічного і рукотворного та сприяє досягненню гіперреалістичного зображення.

Творчість Марчука поділяється на п’ятнадцять циклів: “Голос моєї душі”, “Пейзаж”, “Цвітіння”, “Шевченкіана”, “Кольорові прелюдії”, “Портрет”, “Натюрморт”, “Нові експресії”, “Біла планета І”, “Біла планета ІІ”, “Виходять мрії з берегів”, “Погляд у безмежність”, “Біле і чорне. Діалог”, “Сліпий цикл”, “Віденські рапсодії”.

Відкриття виставки відбудеться у п’ятницю 9 лютого 2024 о 17:00 годині.

Експозиція буде доступна до 18 лютого 2024 року з 10:00 до 19:00.

Вхід вільний.

Адреса: Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27 А, 1010, Відень.