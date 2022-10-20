У Тернополі скасовано обов’язкове носіння масок у місцях масового скупчення людей.

На черговому засіданні виконкому затверджено протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді від 17 жовтня. Цим документом передбачено, що втрачає чинність рішення штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації від 21.09.2022 року, у якому зазначалося про обов’язкове носіння масок у місцях масового скупчення людей.

Дане рішення прийняте у зв’язку із тим, що на території Тернопільської громади епідемічна ситуація щодо захворюваності на COVID-19 є прогнозованою та контрольованою з тенденцією до стабілізації, відтак скасовано додаткові карантинні обмеження.

Попри це, рішенням передбачено, що усі структури повинні проводити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1236 (зі змінами).