У 503 школах Тернопільщини з 1 вересня діти навчатимуть очно.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, змішану систему навчання застосовуватимуть у 140 школах, а 8 загальноосвітніх навчальних закладів працюватимуть дистанційно.

У випадку необхідності, окремі школи можуть переводитися з однієї форми навчання на іншу. Рішення залежить, зокрема, від безпекової ситуації в області.

«До 1 вересня ОВА, органи місцевого самоврядування та засновники закладів освіти визначають форму навчання: очна, дистанційна, змішана. Рішення для різних районів, міст і навіть шкіл області може відрізнятися. З лютого 2022 року облаштовано 185 додаткових укриттів у закладах освіти. На сьогодні із 651 працюючих закладів освіти на території області у форматі офлайн будуть працювати 503 школи, що на 125 закладів більше, ніж минулого року. У змішаній формі – 140 шкіл, торік було 235, тобто на 95 менше. Вісім навчальних закладів цьогоріч працюватимуть дистанційно. З них два заклади освіти відновлять освітній процес після завершення будівництва та капітального ремонту укриттів. У випадку необхідності, окремі школи можуть переводитися з однієї форми навчання на іншу, пропозиції напрацьовуються та формуються органами місцевого самоврядування спільно з батьками дітей та подаються до ОВА».

Додамо, як і минулого року, батьки учнів можуть обрати форму навчання, відмінну від очної – дистанційну, сімейну, екстернат. Також у всіх закладах освіти встановлюють тривожні кнопки, протипожежні сигналізації та пункти відеоспостереження.