Сьогодні у Тернополі зареєстрували 75 нових випадків COVID-19.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, показники захворюваності протягом тижня частково знизилися в темпах росту. Однак за її словами про благополуччя поки говорити рано, ситуація може змінитися в будь-який момент.

Занепокоєння в лікарів викликає збільшення кількості госпіталізацій і летальних випадків. Завантаженість місць у лікарнях Тернополя зросла до 70%.

“У Тернополі за останній тиждень зросла захворюваність від 706 до 903, 197 випадків йде приріс по одному показнику, якщо брати в процентному відношенні, то це є тільки 27,9%. По одному показнику ми перевищуємо, по другому тримаємося. Про ситуацію говоримо, що вона може в будь-який момент повернути до одної або іншої сторони, тому для цього нам потрібно вводити ті чи інші заходи”, – наголосила Оксана Чайчук.

Наразі у Тернополі з коронавірусом бореться понад дві тисячі людей. 430 жителів міста з важкими і середніми формами COVID-19 перебувають в лікарнях.