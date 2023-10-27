На сесії Тернопільської обласної ради, після звільнення з посади Михайла Головка, обов’язки голови обласної ради поклали на Володимира Болєщука. За це проголосували 49 депутатів.

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш запропонував обов’язки голови обласної ради тимчасово покласти на Володимира Болєщука. Про це повідомляє Суспільне.

“До остаточного розв’язання питання про обрання в установленому порядку голови Тернопільської обласної ради, керуючись статтею 56 Закону України “Про місцеве самоврядування”, доручити першому заступнику голови Болєщуку Володимиру Михайловичу здійснення повноважень (виконання обов’язків голови Тернопільської обласної ради з правом підпису, від імені Тернопільської обласної ради). Забов’язати першого заступника голови Тернопільської обласної ради Болєщука Володимира здійснити всі реєстраційні дії щодо внесення відповідних змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, щодо звільнення з посади голови обласної ради сьомого скликання Михайла Головка”, — говорить Володимир Труш.

“Сьогодні був 51 один депутат. Ми бачимо, що обласна рада дієздатна. Вона буде працювати. Депутати прийняли рішення, звільнили голову облради Михайла Головка, дали мені повноваження виконувати обов’язки, зобов’язали провести всі реєстраційні дії, я зобов’язаний виконувати волю депутатів. 51 голос — це є більше ніж половина, депутати сьогодні були одноголосними, вони вже втомилися від тієї невизначеності, від того корупційного скандалу, який триває від червня місяця, тому вони сьогодні прийшли і розв’язали це питання. Я не боюся брати на себе відповідальності, я хочу, щоб обласна рада працювала, попередня сесія, яка відбулась 22 серпня показала, що ми можемо приймати рішення”, — говорить Володимир Болєщук.

На сесії Тернопільської обласної ради депутати таємно проголосували за звільнення з посади голови облради Михайла Головка. Це рішення депутати підтримали одноголосно.

Довідка

Володиимир Болєщук — український економіст, громадський діяч, депутат Тернопільської обласної ради трьох скликань (2002, 2006, 2009). Народився 17 грудня 1974 року у місті Тернопіль. Навчався на факультеті економіки та управління в Тернопільській академії народного господарства за спеціальністю “Економіка підприємств”. Отримав диплом магістра державного управління. Член політичної партій “За майбутнє”, голова Тернопільської обласної організації політичної партій “За майбутнє”. Одружений. Виховує двох дітей.