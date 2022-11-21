Легендарний морпіх, захисник “Азовсталі” Михайло Діанов вирішив передати 1,7 мільйона гривень на протези для інших поранених військовослужбовців. Ці кошти українці зібрали на лікування самого Михайла після того, як він повернувся з полону.

Кошти Михайло передасть на проєкт “Протези для Незламних”. Про це Герой написав на власній сторінці у Фейсбуці.

“Понад 8 місяців як я живу, користуючись однією рукою. До багатьох обмежень я звик. Певний час я думав, що так вже буде завжди і ця думка дуже важка. Бо завжди так не має бути. Ні в мене, ні в інших хлопців, у яких ситуація ще тяжча.

Я шукав варіанти, як переадресувати частину вашої допомоги сами тим, хто як і я потребує повернення можливості обіймати рідних обома руками, а також ходити, можливо й тримати зброю. Це дуже важливий для мене напрямок, і я знайшов тих, хто вже допоміг багатьом ветеранам. Дякую Олі Поляковій за дуже своєчасну ініціативу і те, що саме завдяки їй я дізнався про проєкт.

1 700 000 гривень з Ваших донатів передаю на «Протези для Незламних» Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ. Гроші підуть на закупку якісних біонічних протезів. Це все Ваша допомога, за яку я вкотре кажу дякую”, – написав Михайло Діанов.

Зазначимо, Ольга Полякова на початку жовтня приєдналася до команди благодійної платформи dobro.ua та Національного реабілітаційного центру Unbroken на базі Першого медоб’єднання Львова, ставши амбасадорів проекту “Протези для Незламних”.

Раніше боєць з Тернополя передав зібрані три мільйони гривень дітям загиблих героїв “Азовсталі“.