Герой “Азовсталі” морпіх Михайло Діанов передав першу частину коштів, які українці зібрали на його лікування, родинам загиблих побратимів.

Про це Герой повідомив на власній сторінці у Фейсбуці.

“Як я і обіцяв починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Дуже багато часу і зусиль пішло на те, щоб переконатись, кому я на справді можу довіряти. Як я казав ваші гроші – це величезна відповідальність.

Перші 3 млн гривень я перевів Асоціації родин захисників «Азовсталі». Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають яким сім’ям зараз найбільше потрібна допомога.

Читайте також: “Готовий віддати усе”: герой “Азовсталі” Михайло Діанов просить визволити з полону побратима

Коли я був в полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до волі. Це був єдиний шлях як не зійти з розуму або не впасти у відчай. Ніхто не знав скільки цих днів буде. Але кожний наступний – це мінус один день в полоні. Кожний наступний давався все важче. Але я особисто знав що мене в дома чекає донька. І дякуючи багатьом людям і кожному з вас я отримав шанс обійняти її, спілкуватись з нею зараз, бути поруч.

Але є й ті діти, які вже не побачать своїх батьків. Це найстрашніше. Ці гроші підуть дітям загиблих героїв Азовсталі.

Хотів написати більше. Але вже не можу.

Дякую, що допомагаючи тоді мені, ви дали можливість допомогти багатьом”, – написав Михайло Діанов.

Читайте також: На лікування захисника “Азовсталі” Михайла Діанова за добу зібрали понад шість мільйонів гривень

Згодом він додав, що кошти розподілити на усіх дітей захисників “Азовсталі”, а не лише полку “Азов”.