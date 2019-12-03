П’ять кримінальних проваджень порушили в Тернопільській області за фактами торгівлі людьми впродовж 11 місяців 2019 року.

Два з них скеровані до Тернопільського міськрайонного суду, де вже проводяться слухання по них. Це два провадження щодо сексуальної експлуатації наших дівчат у Польщі. Ще стосовно трьох проваджень тривають розслідування. По одному з них у поліції планують реалізацію на кінець року. По двох інших справах триває документування. Одне з них стосується сексуальної експлуатації, друге – примусової праці.

– В січні цього року ми направили до суду два провадження, – розповів Олександр Буняк, начальник відділу боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. – Молоді дівчата по інтернету знайшли оголошення про роботу в Польщі. Вони мали їхати працювати прибиральницями. Одна з них поїхала швидше. Один день її тримали в готелі, а другого дня направили в магазин, у якому сказали вибирати собі білизну. Дівчина зрозуміла куди потрапила і на п’ятий день втекла. Інша дівчина не поїхала в Польщу, оскільки подружка, коли повернулася в Україну, розповіла куди потрапила. У більшості випадків молоді дівчата їдуть на заробітки через скрутне матеріальне становище. Є різні історії: хтось не має за що утримувати дітей, немає де проживати, тому їдуть на роботу шукати кращої долі.

Олександр Буняк зазначає, що жертвою трудового рабства може стати кожен. Будь-хто може поїхати закордон на роботу і потрапити до тих, хто їм за роботу не буде платити. Жертвами сексуальної експлуатації можуть стати жінки та дівчата, особливо із сільської місцевості, із вразливих верств населення, з проблемних сімей. Часто у них забирають документи, говорять, що повідомлять батькам, що їхня донька працює в такому закладі, можуть іншим чином шантажувати, дівчата бояться і погоджуються працювати.

Ольга Трач

Фото автора