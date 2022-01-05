Новий рік – з новим меню: як будуть харчуватися школярі Тернопільщини

Нові вимоги щодо організації харчування дітей у закладах освіти повністю вступили у дію з січня цього року.

Постанова Кабміну «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» набрала чинності ще у вересні минулого року. Та заклади, у яких були укладені договори на постачання харчових продуктів або надання послуг з харчування до 31 грудня 2021 року, мали відтермінування до початку цього року.

Харчування дітей, як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області, має здійснюватися відповідно до затвердженого для закладу та погодженого з органами Держпродспоживслужби на місцях примірного чотиритижневого сезонного меню. Меню, рекомендоване МОЗ, дозволяється використовувати без погодження з територіальним органом Держпродспоживслужби, за умови 100% використання всіх компонентів страв, та без змін процесів приготування.

Основні зміни в меню закладів освіти, які набирають повної чинності з 1 січня 2022 року такі:

– збільшення вживання овочів (кожен прийом їжі повинен включати вживання овочів згідно вікової норми);

– збільшення вживання фруктів;

– зменшення вживання хліба (цільнозерновий, є прийоми їжі без хліба);

– зменшення вживання картоплі (одна страва картоплі чергується з 4-5 стравами із злакових);

– збільшується споживання птиці;

– зменшується споживання насичених жирів (масла);

– обмежується вживання чаю, соку та какао (в закладах дошкільної освіти не більше 2 порцій на тиждень кожного виду);

– обмежується вміст цукру, солі та жиру в стравах, які готуються в закладах освіти.

На підставі примірного чотиритижневого меню медичний працівник закладу щодня складає меню-розклад. У ньому зазначається повна назва страв, їх теоретичний вихід для кожної вікової групи, кількість порцій, кількість продуктів харчування (брутто/нетто) у чисельнику – для однієї дитини, у знаменнику – для всіх дітей.

На кожну страву в закладі має бути складена та затверджена керівником закладу технологічна карта, яка складається до Картотеки страв. Також встановлюються вимоги до харчування дітей з особливими дієтичними потребами (цукровий діабет, харчова алергія, непереносимість лактози). Забезпечення таким харчуванням здійснюється за наявності медичної довідки, виданої сімейним лікарем, де зазначено особливі дієтичні потреби дитини.

У закладах загальної середньої освіти для перших-одинадцятих класів, незалежно від навчальної зміни, має бути організовано щонайменше одноразове гаряче харчування відповідно до норм харчування. У закладах освіти та закладах оздоровлення та відпочинку з цілодобовим перебуванням дітей повинно бути організовано п’ятиразове харчування з не менше ніж триразовим споживанням гарячої їжі. У разі наявності буфету, обов’язковим є погодження його асортименту з територіальним органом Держпродспоживслужби, з урахуванням встановлених МОЗ вимог щодо переліку харчових продуктів, які заборонено реалізовувати у шкільних буфетах та торговельних апаратах у закладах загальної середньої освіти.

До речі, у середині грудня минулого року розпочала роботу платформа про здорове харчування у школах «Знаїмо». Вона містить всю ключову інформацію про реформу, нормативно-правову базу, навчальні матеріали, підказки про реформу тощо. Основне завдання платформи – інформувати освітніх управлінців, керівників закладів освіти, педагогів та батьків про зміни в системі харчування та найкращі практики організації харчування у школах.