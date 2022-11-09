8 листопада в парку ім. Тараса Шевченка поруч з набережною Тернопільського ставу відкрили новий дитячий майданчик.

На цій локації відпочинку встановлено сучасні гойдалки для дітей різного віку, дитячі гірки та каруселі, лазанку тощо. Проведено також благоустрій території навколо майданчика, зокрема, встановлено лавки та урни для сміття.

«Парк Шевченка – улюблене місце відпочинку і тернополяни, і гостей нашого міста. Зважаючи на те, що кількість дітей у нас збільшується, тому було прийнято рішення облаштувати ще один дитячий майданчик. Адже той, який є на території парку став надто маленьким, – відзначай міський голова Сергій Надал. – Важливо зазначити, що на облаштування даної локації жодної гривні з бюджету міста витрачено не було. Проєкт реалізовано за кошти приватного інвестора. Підрядна організація за доволі короткий термін розробила проект майданчика та виконала роботи за усіма вимога та стандартами. Дякую представника соціально-відповідального бізнесу за підтримку міста та його розвиток».