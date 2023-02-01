За сучасних умов стоматологія розвивається дуже динамічно. Головна причина цього – регулярні зміни у стандартах та вимогах, які продовжують пред’являтися щодо якості послуг. Нові технології в стоматології спрямовані не лише на те, щоб забезпечити максимально можливе відновлення функцій зубощелепної системи. Але також підвищити естетичний рівень виконаної роботи та загалом зробити візити пацієнта до стоматолога максимально короткими та комфортними. Саме за рахунок розвитку технологій лікарі отримують у користування дедалі ефективніший інструментарій, здатний надати якісний результат за невеликий період часу. Далі будуть розглянуті стоматологічні нововведення, які вже пропонують сьогоднішні клініки.

3D моделювання протезів

Сьогодні техніка моделювання протезів на комп’ютері вже давно стала частиною багатьох українських стоматологічних лабораторій. Її також активно використовує стоматологічна клініка на Позняках. За рахунок цієї техніки та 3D-принтерів можна витрачати на порядок менше часу на створення коронок. Робиться це так:

Проходить підготовка зуба до створення протеза. Робиться знімок, який потім надсилається на комп’ютер. За допомогою 3D-друку робиться коронка.

Нові технології в галузі медицини дозволяють створювати протези набагато швидше, ніж раніше.

Відновлення зубного ряду

Одна з найперспективніших інновацій у галузі сучасної стоматології – технологія регенерації зубів та запобігання розвитку каріозної інфекції. За рахунок біоактивної заміни дентину тепер можна перевести методику лікування зубного ряду на якісно новий рівень.

Основою сьогоднішньої відновлювальної медицини стали дослідження із застосування стовбурових клітин. В даний час одна з цілей, яку намітили вчені – це пошук джерела стовбурових клітин мезенхімального типу. Саме з їхньою допомогою у людей формуються зуби.

Рідкі пломби

Ця стоматологічна методика здійснюється без участі бормашини. Але її можна використовувати лише на перших стадіях карієсу. Операція виконується за три кроки:

Усунення каріозної тканини спеціальними речовинами. Обробка спиртовим розчином. Введення спеціального інфільтрату, який незабаром застигає.

За словами фахівців, прослужити така пломба здатна до 10 років.

Мікроабразивна обробка

Бормашина – головний страх не лише дітей, а й багатьох дорослих. Однак нові технології стоматології можуть дозволити кожному пацієнту відвідувати стоматологічний кабінет без страху. Тепер дедалі більше стоматологів застосовують мікроабразивну обробку. Ідея цієї техніки полягає в тому, щоб усувати уражену хворобою тканину, майже не зачіпаючи здорові ділянки. Струмінь повітря з абразивним порошком під тиском подається на каріозну порожнину, за рахунок чого вдається отримати чисту поверхню для успішної установки пломби. Така процедура не завдає болю, тому не потребує анестезії.

Седативна терапія

Поступово стоматологія починає відмовлятися від повноцінного наркозу, як для дорослих, так і для дітей. Натомість тепер все частіше використовується седація. Результат наркозу – повне відключення свідомості пацієнта з усуненням чутливості до болю. Однак не можна забувати, що такий варіант може мати негативні наслідки. Результат седації – неглибокий сон, спровокований лікарськими препаратами, які не викликають залежність. Ці ліки допомагають підняти больовий поріг, так само усуваючи чутливість до операції, що відбувається.

Седація також дозволяє виконувати великий обсяг стоматологічних робіт за один раз, включаючи протезування. Але, порівняно з наркозом, така терапія має набагато менше протипоказань та побічних ефектів. До того ж, пацієнт повертається до тями на порядок швидше.

Системи для імплантації

Дані системи є найкращим на сьогоднішній день радикальним способом стоматологічного лікування. Це одна із небагатьох інноваційних технологій, яка допомагає виконати заміну максимально якісно. Суть способу полягає у імплантації титанових штифтів в щелепну кістку. Це дозволяє відновити не один зуб, а одразу кілька. Вже неодноразово доведено, що ці штифти стануть надійною опорою для протезів будь-якого типу – знімних та незнімних. Стрижні виконуються із стерильного матеріалу високої якості. У комплекті – абатменти, які є основою для протезів та інших конструкцій. Щоб продовжити імплантацію, потрібно не менше 3 місяців. Однак така система лідирує серед інших видів протезування і за естетичними якостями, і за функціональністю, і за тривалістю служби.