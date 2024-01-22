Зуби мудрості – це третій і останній комплект корінних зубів, які з’являються у більшості людей в кінці підліткового віку – на початку двадцятих років. Іноді зуби мудрості піддаються впливу або лише частково прорізуються крізь ясна. Це може спричинити біль, інфекції, стоматологічні проблеми та інші проблеми. З цієї причини видалення зубів мудрості є дуже поширеним явищем.

Після того, як вам видалили зуби мудрості, важливо продовжувати ретельно чистити зуби і дотримуватися гігієни порожнини рота. Це допомагає запобігти інфекціям і сприяє загоєнню місць видалення. Регулярне та дбайливе чищення зубів після видалення мудрості дозволяє підтримувати інші ділянки ротової порожнини в чистоті, уникаючи при цьому подразнення місць хірургічного втручання. Правильний догляд після видалення може прискорити загоєння і відновлення після видалення зуба мудрості.

Коли можна відновлювати чищення зубів

Зачекайте 24 години, перш ніж відновити звичайне чищення зубів після видалення

Це дозволить сформуватися кров’яному згустку і захистить місце видалення

Після видалення зуба мудрості дуже важливо дати можливість утворитися кров’яному згустку в лунках. Це допомагає захистити ділянку та сприяє загоєнню. Протягом перших 24 годин після видалення зуба мудрості уникайте чищення зубів у місцях хірургічного втручання.

Занадто рання чистка може змістити згусток крові, що збільшує ризик розвитку сухої лунки. Суха лунка – це хворобливий стан, який виникає, коли згусток крові передчасно зміщується.

Щоб знизити ймовірність виникнення сухої лунки, зачекайте один повний день перед тим, як чистити зуби біля місця видалення. Через 24 години ви можете відновити звичайний режим гігієни порожнини рота. Тільки не забувайте про обережність при чищенні ділянок навколо зубів мудрості, що загоюються.

Техніка чищення зубів після екстракції

Будьте дуже обережні під час чищення біля місця видалення

Уникайте енергійного скрабування і якомога менше турбуйте цю ділянку

Використовуйте зубну щітку з м’якою щетиною та чистіть легкими рухами

Як тільки ви знову почнете чистити зуби після видалення зуба мудрості, вам потрібно буде подбати про шкіру навколо місця видалення. Чистіть ці ділянки дуже обережно, щоб не зрушити згусток крові та не пошкодити тканини, що загоюються.

Використовуйте зубну щітку з м’якою щетиною і дуже обережно чистіть лунки зубів мудрості, що загоюються. Не чистіть енергійно і не турбуйте місця хірургічних втручань. Ви хочете очистити ділянку м’яко, не чинячи надмірного тиску на рани.

Уникайте різких рухів і просто обережно проводьте зубною щіткою по яснам, що загоюються. Решту порожнини рота можна чистити звичайною технікою, але будьте обережні та делікатні в місцях видалення зубів, поки вони загоюються. З невеликою обережністю ви зможете підтримувати чистоту в роті, не перешкоджаючи процесу загоєння.

На яких ділянках слід зосередитися

Чистіть всі інші ділянки ротової порожнини як зазвичай (ясна та ясенні лінії)

Звертайте особливу увагу на зуби поруч з видаленим зубом мудрості

Використовуйте ополіскувач для порожнини рота, щоб досягти ділянок, які ви не можете почистити

Хоча ви повинні бути обережними в місцях видалення, важливо продовжувати звичайну гігієну порожнини рота в інших місцях.

Чистіть ясна та поверхні решти зубів за допомогою звичайної зубної щітки. Приділяйте особливу увагу зубам поруч з місцем видалення зуба мудрості, оскільки в цих ділянках можуть накопичуватися залишки їжі.

Можливо, після чищення ви захочете скористатися антисептичним ополіскувачем для порожнини рота, щоб змити бактерії і дістати до важкодоступних місць навколо місця видалення зуба. Тільки будьте обережні, щоб не чистити занадто інтенсивно.

Дбайливо доглядаючи за хірургічними ділянками, ви зможете зберегти решту порожнини рота чистою і свіжою після видалення зуба мудрості. Не нехтуйте звичками регулярної гігієни порожнини рота.

Інші поради щодо гігієни порожнини рота

Обережно полощіть рот після їжі

Уникайте плювальницьких та смоктальних рухів протягом 3-4 днів

Через кілька днів обережно відновити використання зубної нитки, уникаючи місця видалення зубного каменю

Окрім ретельного чищення зубів, є ще кілька порад щодо гігієни порожнини рота після видалення зуба мудрості:

Акуратно прополощіть рот водою або солоним розчином після їди, щоб залишки їжі не потрапили до порожнини рота. Уникайте сильних ковтань.

Уникайте будь-яких сильних плювальницьких або смоктальних рухів протягом 3-4 днів, оскільки це може призвести до зміщення згустку.

Зазвичай ви можете відновити використання зубної нитки через кілька днів після видалення зуба, але будьте дуже обережними в ділянці операції і не затягуйте нитку в лунку.

Протягом наступних днів після операції пийте багато рідини і дотримуйтеся м’якої їжі.

За допомогою невеликих змін у вашому повсякденному житті ви зможете підтримувати чистоту в роті, дозволяючи місцям видалення зубів мудрості зажити належним чином після операції.

Тривожні ознаки, на які слід звернути увагу

Постійна кровотеча з лунки

Сильний біль або біль, що посилюється

Неприємний смак або запах з місця видалення

Коли ваша ротова порожнина відновлюється після видалення зуба мудрості, слід звернути увагу на кілька тривожних ознак, які можуть свідчити про наявність проблеми:

Якщо ви помітили постійну кровотечу з лунки, це може означати, що згусток крові змістився. Якщо кровотеча не припиняється, зверніться до стоматолога.

Посилення болю через кілька днів після операції не є нормальним і може свідчити про розвиток інфекції.

Неприємний смак або запах з лунки також може свідчити про інфекцію. Це вимагає негайного звернення до лікаря.

Набряк, який поступово збільшується або поширюється, може означати, що формується абсцес.

Не ігноруйте такі проблеми, оскільки без лікування вони не вирішаться. Негайно зверніться до стоматолога, якщо виникне будь-яке з цих ускладнень після видалення зуба мудрості.

Коли потрібно звертатися до стоматолога

Якщо з’являються будь-які тривожні ознаки, зателефонуйте своєму стоматологу

Дотримуйтесь рекомендацій стоматолога щодо післяопераційних оглядів

Після видалення зуба мудрості дуже важливо спостерігатися у стоматолога, щоб забезпечити належне загоєння. Негайно зверніться до стоматолога, якщо помітите будь-які тривожні ознаки, такі як посилення болю, кровотеча, набряк або неприємний смак/запах.

Обов’язково дотримуйтесь рекомендацій стоматолога щодо подальших візитів та оглядів після операції. Ці післяопераційні візити дозволяють стоматологу контролювати процес загоєння, перевіряти наявність потенційних ускладнень і вирішувати будь-які проблеми.

Якщо у вас виникли будь-які проблеми після видалення зуба мудрості, негайно зверніться до стоматолога, щоб він зміг вирішити і вилікувати будь-які проблеми, що розвиваються. Не чекайте, поки проблеми вирішаться самі собою. Разом зі стоматологом ви можете забезпечити правильне загоєння ротової порожнини після видалення зуба. Автор статті: Максим Кац – хірург-стоматолог.