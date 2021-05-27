Жителів Тернопільщини знову чекають нові правила призначення субсидій

Уряд знову переглянув умови призначення субсидії. Претендувати на них відтепер зможе більше жителів Тернопільщини. Незмінною залишається готівкова форма отримання субсидій.

Урядовці вирішили продовжити автоматичне перепризначення субсидій. Втім, деяким категоріям громадян все ж потрібно повторно звернутися із заявою і декларацією. “Є певні категорії домогосподарств, яким необхідно звернутися за призначення субсидії з травня цього року. Зокрема, це стосується тих, які в опалювальний період 2020/21 років отримували житлові субсидії у грошовій безготівковій формі. Цим людям треба буде подати нові заяви і декларації. Адже з травня субсидії будуть виплачуватися лише в готівковій формі”, – зазначив заступник директора департаменту соцзахисту області Олег Воронка.

Зміни також стосуються наявності кількох об’єктів житла, якщо у власності є більше двох квартир, то субсидія призначена не буде; якщо є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить отримати допомогу. Збільшено розмір депозиту, який впливає на отримання субсидії. Претендувати на неї можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень. Звернутися за отриманням субсидії можна онлайн, поштою або через відповідальних осіб територіальних громад і працівників ЦНАП.