6 листопада Тернопільська обласна територіальна вибопча комісія оприлюднила результати голосування на виборах до Тернопільської обласної ради.

Як ми повідомляли раніше, голоси розподілилися наступним чином:

Європейська солідарність – 22,55% (17 мандатів)

Свобода – 16,45% (13 мандатів)

За майбутнє – 14,99% (12 мандатів)

Слуга народу – 10,10% (8 мандатів)

Батьківщина – 9,71% (8 мандатів)

Довіра – 6,5% (6 мандатів).

Також комісія визначила поіменний список депутатів обласної ради.

ЄС (17):

Список – Степан Барна, Любомир Білик, Ольга Поляк.

Округи – Микола Риндюк, Валерій Чоботар, Вікторія Кривоніс, Василь Кобель, Тарас і Юрій Юрики, Ірина Шумада, Олег Валов, Юрій Ништа, Віталій Батіг, Василь Градовий, Ігор Леськів, Василь Вислоцький, Петро Буринюк.

Свобода (13):

Список – Михайло Головко, Віктор Козорог, Марія Чашка, Олег Любінський.

Округи – Назарій Головко, Богдан Бутковський, Василь Чашка, Ольга Заставна, Іван Мурин, Володимир Мисик, Тарас Дячун, Олег Сиротюк, Наталія Турецька.

За майбутнє (12):

Список – Іван Чайківський, Володимир Болєщук, Наталя Онишків, Володимир Вермінський.

Округи – Василь Хомінець, Святослав Лебонтов, Володимир Гач, Ярослав Дрюченко, Любомир Крупа, Алла Стечишин, Іван Карачка, Віктор Твердохліб

Слуга народу (8):

Список – Володимир Труш, Ігор Жмінка, Юлія Хаєцька.

Округи – Володимир Семерез, Ольга Гевко, Юрій Яремчук, Ігор Сопель, Денис Милий.

Батьківщина (8):

Список – Василь Деревляний, Іван Бугай, Наталія Марків, Любов Бочан

Округи – Михайло Пінь, Уляна Осінчук, Василь Ференц, Роман Мороз.

Довіра (6):

Список – Микола Люшняк, Віталій Шафранський, Ольга Ярмоленко, Ольга Насалик.

Округи – Петро Гадз, Ігор Гайдук.

Цілком ймовірно, що цей список ще зміниться. Наприклад, визначаться зі своїми планами на майбутнє нардепи Чайківський та Люшняк. Перший поряд з Барною, Головком та Гадзом розглядається як претендент, щоб очолити обласну раду.

До речі, ця рада мастита за складом. Депутатами стали 4 останніх голови ОДА (Сиротюк, Барна, Сопель та Труш), екс-голова облради Хомінець, екс-нардепи Барна, Сиротюк, Головко, Юрик, Деревляний та багато інших екс-чиновників високих рангів.