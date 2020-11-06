6 листопада Тернопільська обласна територіальна вибопча комісія оприлюднила результати голосування на виборах до Тернопільської обласної ради.
Як ми повідомляли раніше, голоси розподілилися наступним чином:
Європейська солідарність – 22,55% (17 мандатів)
Свобода – 16,45% (13 мандатів)
За майбутнє – 14,99% (12 мандатів)
Слуга народу – 10,10% (8 мандатів)
Батьківщина – 9,71% (8 мандатів)
Довіра – 6,5% (6 мандатів).
Також комісія визначила поіменний список депутатів обласної ради.
ЄС (17):
Список – Степан Барна, Любомир Білик, Ольга Поляк.
Округи – Микола Риндюк, Валерій Чоботар, Вікторія Кривоніс, Василь Кобель, Тарас і Юрій Юрики, Ірина Шумада, Олег Валов, Юрій Ништа, Віталій Батіг, Василь Градовий, Ігор Леськів, Василь Вислоцький, Петро Буринюк.
Свобода (13):
Список – Михайло Головко, Віктор Козорог, Марія Чашка, Олег Любінський.
Округи – Назарій Головко, Богдан Бутковський, Василь Чашка, Ольга Заставна, Іван Мурин, Володимир Мисик, Тарас Дячун, Олег Сиротюк, Наталія Турецька.
За майбутнє (12):
Список – Іван Чайківський, Володимир Болєщук, Наталя Онишків, Володимир Вермінський.
Округи – Василь Хомінець, Святослав Лебонтов, Володимир Гач, Ярослав Дрюченко, Любомир Крупа, Алла Стечишин, Іван Карачка, Віктор Твердохліб
Слуга народу (8):
Список – Володимир Труш, Ігор Жмінка, Юлія Хаєцька.
Округи – Володимир Семерез, Ольга Гевко, Юрій Яремчук, Ігор Сопель, Денис Милий.
Батьківщина (8):
Список – Василь Деревляний, Іван Бугай, Наталія Марків, Любов Бочан
Округи – Михайло Пінь, Уляна Осінчук, Василь Ференц, Роман Мороз.
Довіра (6):
Список – Микола Люшняк, Віталій Шафранський, Ольга Ярмоленко, Ольга Насалик.
Округи – Петро Гадз, Ігор Гайдук.
Цілком ймовірно, що цей список ще зміниться. Наприклад, визначаться зі своїми планами на майбутнє нардепи Чайківський та Люшняк. Перший поряд з Барною, Головком та Гадзом розглядається як претендент, щоб очолити обласну раду.
До речі, ця рада мастита за складом. Депутатами стали 4 останніх голови ОДА (Сиротюк, Барна, Сопель та Труш), екс-голова облради Хомінець, екс-нардепи Барна, Сиротюк, Головко, Юрик, Деревляний та багато інших екс-чиновників високих рангів.
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