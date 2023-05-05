Нітрати зашкалювали: чи безпечно вживати ранні овочі, придбані у Тернополі на ринку? ВІДЕО

У Тернополі сезон ранніх овочів та фруктів у розпалі.

На прилавках магазинів та ринку вже можна купити капусту, кабачки, редиску, огірки, полуницю тощо. Однак ще не всі спішать куштувати “молоду” городину, адже думають, що там є шкідливі хімікати.

Журналістка Файного міста з’ясувала, що цьогоріч нітрати вже виявляють у овочах.

Як розповіла завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку «ВІП- маркет» Наталія Брисяк, наразі всі овочі, які вони обстежують, у нормі.

Одне дослідження проводять до 3 хвилин часу. Фахівці відбирають зразки, приносять у лабораторію і досліджують.

– Полуницю привезли із Закарпаття. Показники в нормі: 57,4 мг/л при нормі 60 мг/л.

Ранні овочі теж в нормі. Кабачки сьогодні перевіряли, це було 218 мг/л при нормі 400 мг/л. Капуста, буряк, картопля, морква, томати, огірки, цибуля, листові овочі — їхні показники теж в межах норми, – каже пані Наталія.

Цього року вже зафіксували порушення. Показники у кілька разів перевищували норму.

– Якщо є перевищення, то пишемо акт щодо недопущення до реалізації і знімаємо з продажу. Цього року був такий випадок на редиску, коли її тільки привезли. Норма редиски 2400 мг/л, а було від 3000 мг/л до 5000 мг/л. Її привезли із Закарпаття. Однак та редиска, яка є зараз на ринку, вона у нормі. Зокрема, її привозять із Заліщиків та Борщева, – пояснює завідувачка лабораторії.

– Ранні овочі і фрукти, особливо полуницю, я б не радила вживати людям з алергією та дітям, – зазначила Наталія Борисюк.

Овочі та фрукти здебільшого привозять із Закарпаття. Є і “рідні”, з Тернопільщини – це капуста та редиска. Крім того, на ринку можна знайти багато імпортних овочів: баклажани з Єгипту і Туреччини, картопля – з Македонії.

Нагадаємо, ми раніше писали про ціни на ранні фрукти й овочі на тернопільському ринку.