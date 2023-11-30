Помер український громадський діяч, голова всеукраїнського товариства “Лемківщина” Олександр Венгринович з Тернопільщини.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив його син Юрій Венгринович, передає Суспільне.

“Кажуть, поки живі наші батьки — всі ми діти. Сьогодні ми з братами стали сиротами. Вже майже 9 років, як пішла до Бозі наша Матуся, а сьогодні відійшов у вічність наш Татусь, няньо для всіх лемків! Для мене він був не тільки ТАТОМ, але і найкращим другом”, — йдеться у дописі.

Олександр Венгринович народився 23 листопада 1939 в місті Криниця на Лемківщині, Ново-Санчівського повіту Краківського воєводства (Польща). Восени 1945 внаслідок депортації разом з батьками, сестрою і братом опинився в Монастириськах Тернопільської області, де проживав до 1977 року. Тут закінчив середню школу.

Згодом закінчив Чернівецький будівельний технікум, Тернопільський педагогічний інститут. У 1990-1994 роках був заступником голови, а в 1994-1998 і від 2000 — головою Тернопільського обласного товариства “Лемківщина”. Член президії Світової федерації українських лемківських об’єднань. Організатор обласних, крайових і всеукраїнських фестивалів лемківської культури на Тернопільщині. Від 2001 року — голова всеукраїнського товариства “Лемківщина”.

Виховував трьох синів і п’ятеро внуків.

Олександр Венгринович був багаторічним організатором фестивалю лемківської культури “Дзвони Лемківщини”. У 2021 році Суспільне зняло спецпроєкт про лемківську культуру, в якому він узяв участь.