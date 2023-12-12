11 грудня в Українському домі “Перемога” у Тернополі попрощалися з покійним 84-річним Олександром Венгриновичем, який багато років поспіль очолював Всеукраїнське товариство “Лемківщина”.

Аби попрощатися з громадським діячем, з різних куточків України приїхали пів тисячі осіб, повідомляють Тернополяни.

Поховали головного лемка України на Микулинецькому кладовищі, в родинному гробівці, де з 2015 року спочиває його дружина.

“Щиро дякую усім за співчуття, за те, що приїхали попрощатися з батьком, – відзначив для “Тернополян” син Олександра Венгриновича Анатолій. – На похорон батька наші рідні з Польщі, з містечка Криниця з татової хижі, де він народився і біля його сливки з- під того дерева взяли трохи землі і привезли у Тернопіль”.

Чорний мішечок із рідною землею поставили біля домовини Олександра Венгриновича, так він назавжди повернувся до втраченого дому.

Олександр Венгринович народився 23 листопада 1939 в місті Криниця на Лемківщині, Ново-Санчівського повіту Краківського воєводства (Польща). Восени 1945, у віці 6 років, внаслідок депортації разом з батьками, сестрою і братом опинився в Монастириськах Тернопільської області, де проживав до 1977 року. Там закінчив середню школу.

Був одружений. Виховав трьох синів і п’ятеро внуків.

Багато років очолював Всеукраїнське товариство “Лемківщина”.

Вічна пам’ять та співчуття рідним і близьким…