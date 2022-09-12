У Тернополі відзначили 78-у річницю примусового виселення етнічних українців з територій Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя.

Біля монумента жертвам депортації, в центрі міста, зібралися десятки людей, які поклали квіти до пам’ятника та разом зі священниками помолилися за тих, кого вже немає в живих.

Понад півмільйона етнічних українців з Лемківщини, Надсяння та Холмщини у 1944-1946 роках примусово виселили та відправили до 17 областей України, що перебувала в радянській окупації. Переселення проводили у чотири етапи. Остання хвиля депортації відбулася у 1951 році.

«З 1944 року розпочались масові виселення українців з їх етнічних земель. Найбільшого горя зазнали мешканці Лемківщини, Холмщини, Підляшшя, Надсяння. Чимало цих людей знайшли згодом прихисток на Тернопільщині. Тоталітарний режим не бачив людей, а лише вигоду. Тож ми маємо пам’ятати ті страшні події та доносити їх до наступних поколінь. Люди не змогли пережити оці події. Не маючи, де пожити, люди копали землянки. А на ранній весні десятки тисяч втікали, думали, що може перетнуть кордон у повернуться на свої землі. Але вони зупинилися в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській областях. Частина з них, де з Холмщини, вони зупинилися на Волині. І та залишилися ми, вже майже 78 років, як проживаємо в Україні», – каже голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович.

Нині лемки чекають офіційного визнання примусового виселення депортацією. Такий законопроект у першому читанні вже прийняла Верховна Рада України.