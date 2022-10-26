За дев’ять місяців цього року бюджет Тернопільської міської територіальної громади виконано майже на 105%. Із запланованих 2 мільярдів 161,9 мільйона гривень до бюджету надійшло 2 мільярди 231,9 мільйона.

Про це під час засідання виконавчого комітету розповіла начальниця фінансового управління Надія Кучер.

– Незважаючи на воєнний стан, погіршення фінансового стану підприємств виконання бюджету забезпечено на 104,8%, – каже Надія Кучер. – При плані 2 мільярди 161,9 мільйона до бюджету надійшло 2 мільярди 231,9 мільйона гривень. Майже 96,9 % всього бюджету припадає на загальний фонд, виконання по якому склало 104,9%. У структурі загального фонду власні надходження займають 80,8% – це 1 мільярд 747,3 мільйона гривень. Ще 19,2% припадає на міжбюджетні трансферти, що складає 114,6 мільйона гривень. Власні доходи загального фонду бюджету, від яких залежить виконання всіх заходів і програм, виконано на 106,2%, і додатково ми одержали 102,6 мільйона гривень. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, то надходження зросли на 312,1 мільйона гривень.

По багатьох джерелах наповнення бюджету забезпечене виконання плану. Окрім податку на доходи фізичних осіб, який виконали на 111,7% забезпечено виконання плану по паркуванню, адмінштрафах, наданню адмінпослуг. В той же час по податку на нерухомість, плату за землю, транспортний, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств не вдалося забезпечити виконання плану. Це пов’язано зі змінами у законодавстві, коли є відстрочки в платежах, а також є несплата податків окремими суб’єктами та погіршення фінансового стану. Щодо трансфертів з держбюджету, то надійшло 99,5%. При плані 416,5 мільйона гривень поступило 414,6 мільйона гривень. Це в основному освітня субвенція.

Видаткова частина бюджету до річного плану склала 54%. За 9 місяців року на фінансування галузей було спрямовано 1 мільярд 894,5 мільйона гривень. Надія Кучер зауважила, що це пов’язано тим, що в основному фінансуються захищені статті і тільки незначна сума дається на поточні видатки. Із вказаної суми майже 57% було спрямовано на виплату зарплати – 983,7 мільйона і 93,6 мільйона – на енергоносії. Майже 53% всіх видатків бюджету було спрямовано на фінансування освіти – 1мільярд 11,9 мільйона, на охорону здоров’я – 71 мільйон, на культуру – 22,8 мільйона, на соціальний захист – 107,8 мільйона, на житлово-комунальне господарство – 262,2 мільйона, на фізкультуру і спорт – 44,7 мільйона гривень.