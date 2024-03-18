Більше двадцяти років у Кременці діє жіночий мистецький гурт «Палітра». З цієї нагоди у Тернополі учасниці об’єднання презентували ювілейну виставку. Відкрили її у Тернопільському обласному художньому музеї.

До експозиції увійшло більше 80 творів живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва дев’яти авторів. Представлені різні жанри: натюрморти, пейзажі, портрети, абстрактні композиції, колажі, декоративний розпис, авторські ляльки.

– Мистецький гурт «Палітра» був створений восени 2003 року з ініціативи Тетяни Балбус, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Колектив об’єднав викладачів кафедри образотворчого мистецтва Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії, згодом долучилися і випускниці цього вишу. Члени гурту проводять персональні і колективні виставки, беруть участь у фестивалях та пленерах в Україні і за кордоном. Кожна з учасниць виставки представила найкращі твори, які разом склали неповторну кременецьку «Палітру». Тетяна Балбус – керівник гурту надала для екпсозиції декоративні розписи та колажі. Богдана Гусенюк працює в техніці олійного живопису та акварелі. Її твори – віддзеркалення внутрішнього світу – світлі й поетичні. Ольга Зозуля – приєдналася до гурту у 2021 році. В доробку художниці понад 10 персональних виставок. Улюблені мотиви – квіти та пейзажі у різні пори року. Олександра Панфілова представила роботи у техніці акварелі. Улюблені жанри – портрет, натюрморт. Акварелі Іванни Погонець витончені і ліричні, краєвиди сповнені повітря. Катерина Склярук особливо полюбляє жанр натюрморту. Працює в техніці олійного і акварельного живопису. Юлія Янчук представила декоративні розписи. Людмила Блищак надала для виставки ляльки-мотанки і сюжетні ляльки. Наталія Рублевська пдала на огляд публіки елементи одягу у техніці валяння вовни.

Детальніше ознайомитися із творчістю кременецьких художниць і майстринь можна в музеї. Виставка «Палітри» діятиме до 26 березня.

Фото Наталії Огінської