Нема кого перевіряти: на тернопільських ринках значно поменшало продавців і покупців

Масових порушень правил карантину на тернопільських ринках немає. У цьому запевнив начальник міського відділу держпродспоживслужби Іван Гавришків. За його словами, під час карантину поменшало і продавців, і покупців.

Ринки у Тернополі напівпорожні. За інформацією профспілки підприємців Тернопільського центрального ринку, протягом року в області зупинили свою діяльність близько семи тисяч ФОП-ів.

“Люди стали набагато менше купувати, а податки ніхто не скасовував. Крім того, позначилися всі ті карантинні обмеження, масові перевірки. Багатьом із нас вигідніше сидіти вдома, ніж працювати. Менше витрат. Не здивуюся, якщо половину ринку закриється”, – каже підприємиця Ольга Мариновська.

А тим часом у держпродспоживслужбі зазначають, постанова Кабміну вимагає виконання правил карантину. Відтак на ринках проводять регулярні перевірки.

“Ми працюємо у складі мобільних груп. Виходимо на об’єкти підконтрольні профілактично. Щодо ринків особливих зауважень немає. Оскільки зараз мала кількість людей туди ходить. Поменшало не тільки покупців, а й продавців. Перевірки далі будуть посилені через складну епідемічну ситуацію. Тому просимо жителів міста звернути на це увагу”.

Нагадаємо, на ринках продавці зобов’язані застосовувати захисні щитки, усі відвідувачі торговиці повинні дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.