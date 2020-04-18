«Святкуємо перемогу над смертю, знищення аду, іншого життя вічного початок, і, радіючи, оспівуємо того, що це вчинив, – єдиного благословенного отців Бога і препрославленого» (Пісня 7 Канону Воскресної утрені).

Преосвященні владики, Всесвітліші і Всечесніші отці, Преподобні брати і сестри у монашестві, любі брати семінаристи, дорога родино вірних Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та усієї нашої митрополії УГКЦ!

Христос воскрес!

Немає Його у гробі. Воскрес, як заповідав. Уперше слова пасхальної благовісті були промовлені ангелом: «Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса розп’ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік» (Мт. 28,5-6). Першими адресатами цієї звістки стали жінки-мироносиці, які натхнені Святим Духом та ведені співчутливою любов’ю до Розп’ятого, прийшли до гробу, щоби намастити його мертве тіло. Почули голос, якого ніхто перед ними ще не чув. Нові слова, які ще ніколи не були мовлені, бо воскресіння когось, хто помер, не мало прикладів у людській історії. Ішли у тривозі та непевності, не знаючи, хто їм відкотить камінь від гробу (Мр. 16,3), а знайшли порожній гріб і ангела, що розвіяв усі їхні тривоги та непевності словом «Не бійтесь» (Мт. 28,5) і вісткою про славне воскресіння Божого Сина. Далі зустрічають Ісуса прославленого, котрий не лише заспокоює, а остаточно знищує смуток, звертаючись до них: «Радуйтеся!» (Мт, 28,9).

Дорогі у Христі! Сьогодні ми з вами разом із жінками-мироносицями входимо у цю пасхальну радість. Може, важко нам у цю радість увійти, переживаючи досвід ізоляції, тривоги за своє здоров’я та здоров’я рідних. Увесь цей час ми були перенасичені іншими вістками – про хворобу та тисячі смертей. Мусимо визнати, що цей Великий піст був особливим – більшість із нас його провели поза храмом та в ізоляції навіть від наших парафіяльних спільнот. Сьогодні Христос знищує нашу тривогу та непевність. Своїм славним Воскресінням Він перемагає саму смерть і кожну хворобу, яка приносить людині біль і тривогу. Ставши правдивою людиною, Христос своїм Воскресінням показує, що людина може подолати смерть, воскресаючи з Ним. Бог вступає у людську історію, показуючи свою владу над законами природи, включно із законом природної смерті.

Могутнім праобразом нашої Пасхи є старозавітна Пасха – перехід вибраного народу через Червоне море. Хвилі цього моря, що розступаються перед вибраним народом, становлять у собі загрозу, залишаючись стихією. Проте, з Божої волі, люди переходять попри ці хвилі і стихія не завдає їм шкоди. Хвилі є символом самої смерті. Христос входить у ці хвилі, зазнаючи фізичної смерті, та знаходячись у них три дні, виходить із них неушкодженим – воскресає. Хвилі смерті не змогли поглинути життя, яке знаходиться під опікою Бога. Це наймогутніший вияв надії, яку дарує Христос кожній людині своїм Воскресінням із мертвих.

Дорогі брати і сестри! Свято Воскресіння – це свято надії. Бог Отець воскрешає з мертвих свого Сина, який знищує панування смерті над людським життям. Складаючи вітання усім вам з нагоди Великодніх свят, хочу поділитися цією радістю та занести її сьогодні у ваші домівки. Вітаю усі наші українські родини, дітей, особливо літніх людей, які, з огляду на сучасну ситуацію, почуваються найбільш вразливими. Сподіваюся, що ваші родини й усі ми змогли по новому відчути та оцінити, якими цінними ви є для наших парафіяльних спільнот. Ці свята є нагодою виявити вдячність лікарям та всім працівникам медичної сфери: ви є нараженими на найбільші небезпеки. Всі ми розуміємо, як багато залежить від вашої самопожертви та вашої відданості професійним принципам.

Вітаю усіх тих, хто у цей непростий час служить для ближнього – соцпрацівників; працівників архиєпархіального «Карітасу»; волонтерів, що долучаються до різних соціальних програм; усіх тих, хто дбає про громадський порядок. Ділюся пасхальною радістю з нашими військовими, особливо з тими, які тепер перебувають на війні, та з їхніми родинами. Нехай воскреслий Христос переведе усіх нас через сьогоднішні випробування, а ми всю нашу надію покладаймо на Нього.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

+Василій Семенюк, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський

Дано в Тернополі 7 квітня 2020 року Божого на празник Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці