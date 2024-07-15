“Коли хрестилася Україна, Москви не було. Там були ліс і болота”

У Тернополі на набережній ставу відзначили День Української Державності та 1036-ту річницю хрещення Київської Русі. Біля хреста, встановленого на честь 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі, священнослужителі відправили молебень та освятили воду.

До людей звернувся архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк, передає Суспільне.

“Пам’ятаймо про те, що ми правнуки великого князя Володимира — хрестителя Руси-України. Коли хрестилася Україна, Москви не було. Там були ліс і болота, а Україна хрестилася, яка є колискою християнства нашого. Закликаю усіх бути гідними дочками і синами великого князя Володимира, пам’ять якого святкуємо”.

На урочини з нагоди відзначення української державності та 1036-ої річниці хрещення Київської Русі прийшов тернополянин Володимир Недошитко.

“Зараз особливий час, у нас війна. Так сталося, що ми маємо зараз тільки зберегти нашу державу. Нашу історію топчуть, перекручують, і тому нам треба бути зараз дуже здруженими, міцними, єдиними і боротися. І ми таки відстоїмо нашу державу Україну, яка вартує цього і наш український народ”.

Серед учасників заходу був і тернополянин Володимир Дорош.

“Державність для нас стала святою. Настав такий час, коли ми виборюємо її великою ціною, життями наших синів і дочок. Тому це святе для нас і сьогодні святкуємо велике свято Хрещення Русі. Ми християнська держава і колись Володимир Великий освятив Русь. Відтак ми відстоюємо свою історію. Не історію тих, які хочуть собі присвоїти нашу історію і напали на нашу державу. А ми відстоюємо і доказуємо, що це наша держава і Володимир освятив нашу Київську Русь, а не цих московських хазарів”.

Під час заходів з нагоди Дня державності та 1036-ої річниці хрещення Київської Русі учасники заходу вшанували хвилиною мовчання загиблих у російсько-українській війні та поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної Сотні.

Ірина Моргун, Любов Гадомська, Суспільне