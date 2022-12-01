Тернополянка виявила у буханці хліба місцевого виробника уламок леза від бритви.

Про знахідку Марія Хортик написала у Фейсбуці, додавши відповідні світлини.

“Вчора була вельми здивована одною неприємною знахідкою. Ніколи не могла б подумати що в середині буханки різаного хліба можна знайти лезо. Люди будьте обережні коли будете їсти хліб!”, – написала жінка.

Цікаве припущення стосовно того, звідки у хліб міг потрапити подібний предмет, висловила у коментарях Людмила Бойко. Жінка розповіла, що такими лезами роблять надрізи на сформованих буханцях.

“Ви знаєте, що батони ріжуть лезами (роблять нарізи) і хтось не додивився і тісто положив на лезо, або на зло зробив. Я не захищаю хлібзавод, але працювала дуже довго на хлібзаводі і знаю всі нюанси роботи. Звичайно, це не має так бути, тому що небезпечно, але на жаль, сталось те, що сталось”, – зазначила Людмила Бойко.