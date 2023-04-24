У кожній хлібині – молитва: жінка з Тернопільщини випікає у печі хліб для бійців. ВІДЕО

Випікає хліб, молячись за здоров’я захисників. Галина Вандяк із Золотого Потоку передає військовим хлібини, приготовані на власній кухні.

Жінка вирішила допомагати бійцям, коли її син добровольцем пішов на фронт, ідеться в сюжеті каналу T1.

Щодня о 6.00 Галина Вандяк встає до роботи. Місить тісто на хліб для наших захисників. Пані Галина з Золотого Потоку вже понад 6 років випікає двокілограмові хлібини. Спочатку робила на замовлення і продавала на ринку, каже бо в селищі як такої роботи немає. Втім з початку повномасштабної війни, коли її син добровільно пішов на передову, вирішила таким чином допомагати усім бійцям.

Жінка розповідає, маючи можливість не може не допомоги, а ще таким чином вирішила дякувати нашим воїнам. Але каже, зараз везти на фронт немає як і чим. Тому чекає будь-якої можливості, аби передати хлібини.

За один заміс тіста виходить 12 хлібин по два кілограми. Готує з власних продуктів. Пшеницю возить на млин, яйця має домашні, а дріжджі купує. Місить тісто за особливим рецептом — майже 5 годин закваска має настоятись. Жінка зі сльозами каже, кожну хлібину місить молячись за наших бійців.

Деталі дізнавайтеся із сюжету телеканалу Т1.