Випікає хліб, молячись за здоров’я захисників. Галина Вандяк із Золотого Потоку передає військовим хлібини, приготовані на власній кухні.
Жінка вирішила допомагати бійцям, коли її син добровольцем пішов на фронт, ідеться в сюжеті каналу T1.
Щодня о 6.00 Галина Вандяк встає до роботи. Місить тісто на хліб для наших захисників. Пані Галина з Золотого Потоку вже понад 6 років випікає двокілограмові хлібини. Спочатку робила на замовлення і продавала на ринку, каже бо в селищі як такої роботи немає. Втім з початку повномасштабної війни, коли її син добровільно пішов на передову, вирішила таким чином допомагати усім бійцям.
Жінка розповідає, маючи можливість не може не допомоги, а ще таким чином вирішила дякувати нашим воїнам. Але каже, зараз везти на фронт немає як і чим. Тому чекає будь-якої можливості, аби передати хлібини.
За один заміс тіста виходить 12 хлібин по два кілограми. Готує з власних продуктів. Пшеницю возить на млин, яйця має домашні, а дріжджі купує. Місить тісто за особливим рецептом — майже 5 годин закваска має настоятись. Жінка зі сльозами каже, кожну хлібину місить молячись за наших бійців.
Деталі дізнавайтеся із сюжету телеканалу Т1.