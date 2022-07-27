Не знімати і не викладати в інтернет: мешканців області попереджають про можливе переміщення військової техніки

На Тернопільщині проводитимуть військові навчання.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, в регіоні може їздити військова техніка. Втім, знімати її чи фотографувати заборонено.

«Днями планується проведення військових злагоджень певних військових підрозділів, тому ви можете побачити техніку, яка буде їздити по області, але попереджуємо всіх – знімати на камери, виставляти в засоби масової інформації це категорично заборонено. Якщо ви сумніваєтеся, чи ця техніка наша чи ворожа, ви маєте можливість телефонувати на лінію 102 і повідомити про цю техніку. Точно не виставляємо це в інтернет», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, військові навчання триватимуть близько двох тижнів.