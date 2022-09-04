Не війною єдиною: на Тернопільщині коронавірус нагадав про себе трагедією

В умовах війни пандемія коронавірусу відійшла на задній план. Проте зараза, на жаль, не зникла і продовжує вбивати людей.

Черговий трагічний випадок внаслідок захворювання стався 3 вересня. Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, помер мешканець Чортківського району. Чоловікові був 71 рік.

Загалом протягом минулої доби в області зафіксовано 121 новий випадок коронавірусної хвороби. Водночас одужало 57 осіб.

Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ “.

За весь час пандемії в Тернопільській області на COVID-19 захворіло 153 592 особи. Одужало 148 862 особи. Зафіксовано 2 440 летальних випадків.