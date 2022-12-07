У Тернополі днями спиляли сосни, які росли біля ЗОШ №8.

Про кричущий випадок повідомила у соцмережі Ірина Гулька.

Жінка відзначила, що дерева тут росли понад 50 років. У їх тіні гралися діти – не одне покоління учнів школи. Зараз же від сосен залишилися самі пеньки. при цьому дерева, як зазначає жінка, не були хворими.

“Пробудіться, бачите, як директор школи м. Тернополя номер 8 дозволила знищити здорові сосни, які росли більш як 50 років. Під цими соснами стрибали на скакалках дівчатка. Хлопці гралися. Це історія школи. До речі, директор школи тут вчилася теж. Не треба орків, свої знищили. Які пояснення дають. Покликала б людей, всі б прийшли і відвоювали їх. Такі легені варварськи порізали. Випускники нашої школи – колективно заяву до суду!”, – написала жінка.