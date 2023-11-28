Тернополяни продовжують хворіти на COVID-19. Уже зареєстровано понад 300 випадків захворювання.

Про це повідомляють Т1 Новини.

Завідувачка відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Світлана Маціпура відзначає, що кількість хворих збільшується. За тиждень, що минув, зареєстровано 365 хворих на коронавірус. За тиждень перед ним — 279 випадків ковіду. З початку епідсезону вже є і 9 смертей від ускладнень коронавірусу. Восьмеро померлих не мали щеплень від коронавірусу.

Фахівці Тернопільщини додають, прогнозують і другу хвилю інтенсивності захворюваності грипом, ГРВІ та ковідом. Її очікують в січні-лютому. Наразі ж радять щеплення і уникати переохолоджень.