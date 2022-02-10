13 людей померли внаслідок COVID-19 на Тернопільщині 9-го лютого.
Про це повідомили ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – чоловік 69 р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 61 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 75 р., Тернопільський район;
4 – чоловік 72 р., м. Тернопіль;
5 – чоловік 93 р., Тернопільський район;
6 – чоловік 72 р., м. Тернопіль;
7 – жінка 85 р., Тернопільський район;
8 – чоловік 79 р., Кременецький район;
9 – чоловік 73 р. м. Тернопіль;
10 – жінка 88 р., м. Тернопіль;
11 – чоловік 27 р., Чортківський район;
12 – чоловік 61 р. Чортківський район;
13 – чоловік 78 р., Тернопільський район.
Загалом минулої доби в області зареєстровано 1384 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 752 людини.
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