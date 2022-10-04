Ціни на деякі види сільськогосподарської продукції в Тернополі впродовж року підвищилися на 30-50%.

Про це повідомила Суспільному статист міського ринку Наталія Гузій.

За її словами, найбільше здорожчало м’ясо, крупи та фрукти. Майже не змінилася вартість молочних продуктів та овочів.

“Яловичина – ціна досить висока, близько 240 гривень, на свинину була трошки менша. Зараз ціна на свинину, наприклад, на полядвицю 160 гривень, минулого року була 130 гривень. Найбільше здорожчало сало, на 50 гривень, якщо воно було від 70 до 130 гривень за кілограм, то нині воно від 130 гривень і до 170, подекуди сягає 200 гривень”.

Наталія Гузій каже, вартість олії підвищилася на 8-10 гривень, також здорожчали яйця. Ціна рису збільшилася майже удвічі.

“Яйця домашні подорожчали на 50 копійок, а з птахофабрики на гривню десять копійок. Наступна група товарів – це крупи. Крупи, які подорожчали – це рис і гречка. Спочатку гречка була 80 гривень, а зараз 60 гривень. Минулого року вона коштувала 40–43 гривні. Рис був 35, а сьогодні він вартує 70 гривень. Пшенична крупа коштувала 10, а тепер 20 гривень. Цукор був 26, а став 32 гривні”.

Люди з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного на ринку, цінову ситуацію, коментують так:

– Все подорожчало. Все. Купити неможливо, а особливо, коли ти на пенсії. Дуже важко. Я знайшла канали, де можна дешевше купити. Це у людей з рук із села. А так своя дача, все своє є, – каже тернополянка Галина.

– Підвищилися в декілька разів ціни. М’ясо, сало особливо, – коментує тернополянин Михайло.

– Пакетик кефіру 18 гривень, там 400 грам, – каже жителька обласного центру Ярослава.

– Якщо людина має тільки одну пенсію, вона не може купити. Купить собі на свята, мінімум якийсь, але не більше, – розповіла Анна з Тернополя.

Продавці кажуть, найбільше здорожчали продукти, привезені з-за кордону. Ціна деяких імпортних фруктів впродовж року зросла удвічі.

“Подорожчало все, абсолютно все. Виноград, порівняно з’явився тільки недавно, то тримається приблизно однакової ціни, але порівняно з минулим роком, то цього року набагато дорожчий. Персики по 90 гривень. Мандаринки від 115 до 125 гривень за кілограм, апельсини 65–85 гривень”, – розповіла продавчиня Надія.