Найбільша ракетна атака: внаслідок нічного удару по Львову є загиблі, багато потерпілих. ФОТО, ВІДЕО

Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну ракетами: є влучання по цивільних об’єктах у Львові.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, близько 1-ї ночі росіяни завдали удару з акваторії Чорного моря. Про це пишуть Тексти.

“Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет “Калібр”, – йдеться у повідомленні.

“Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 – отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває”, – повідомили в МВС.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ракету “Калібр”, яка влучила у будинок у Львові, було випущено з моря. Вона може подолати 2500 кілометрів.

У ДСНС деталізували, що сталося руйнування 3-го та 4-го поверхів у межах двох під’їздів чотириповерхового житлового будинку. На ранок нам вдалося врятувати 7 осіб та евакуювати 64 людини.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, загалом пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

“Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення”, – наголосив Садовий.