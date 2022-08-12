Навчання під час загрози: для учнів і вчителів розроблять алгоритми

Спеціальні комісії за участю рятувальників перевіряють укриття у школах та вишах Тернопільщини. Деякі сховища не відповідають вимогам. Такі навчальні заклади не зможуть розпочати очний навчальний процес.

Школи можуть використовувати укриття, які знаходяться поряд із навчальним закладом, – каже начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Втім, сховища повинні відповідати вимогам.

“Пройдуть спеціальні навчання з правил евакуації. Будуть розроблені певні алгоритми, певні маршрути на випадок повітряної небезпеки, коли буде лунати сигнал системи оповіщення, буде повідомлено про повітряну загрозу. Навчання буде однозначно припинятися, діти з персоналом будуть укриватися у своїх місцях або визначених укриттях”, – зазначив Віктор Маслей.

Додамо, школи планують розпочати навчання з вересня, а виші із середини серпня. Остаточне рішення про початок навчального року має прийняти рада оборони області.