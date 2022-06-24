У Тернополі триває підготовка шкіл до початку нового навчального року. Коли саме учні садять за парти зараз вирішують в управлінні освіти і науки міської ради.

Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини розповів міський голова Сергій Надал.

– Зараз управління освіти спільно з методичним центром розглядають різні ситуації, – каже Сергій Надал. – Не виключено, що навчання може бути не лише офлайн за партами, може бути змішана форма навчання, може бути декілька змін навчання, навчання може початися з 1 серпня, а не з 1 вересня. Як тільки комісія з перевірки шкіл завершить роботу і буде інформація про готовність шкіл, ми оприлюднимо дати початку навчання. Плануємо, що все буде спокійно і діти зможуть розпочати навчання першого вересня за партами.

До складу комісії, яка перевіряє всі школи, окрім фахівців освіти увійшли ще представники підрозділу ДСНС і цивільного захисту. Відповідно до вимог МОН у школах мають бути готові хоча б елементарні укриття, де можна буде сховатися під час повітряної тривоги. Сергій Надал додав, що у міськраді виділять необхідні кошти для проведення ремонтних робіт у школах, і в першу чергу на підготовку сховищ.