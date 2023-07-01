Депутати Микулинецької селищної ради не відвідують сесії.

Вже вчетверте більшість обранців не прибувають на засідання, повідомляють Т1 Новини. І через невиконання обов’язків початок навчального процесу у громаді — під загрозою зриву. Адже в порядку денному сесії Микулинецької селищної ради заплановано розгляд питання щодо будівництва захисних споруд у школах і садках. Відповідно, початок робіт щодо облаштування укриттів для дошкільнят і учнів досі не стартував. Як наслідок, не виключено, що з вересня очне навчання для дітей громади так і залишиться недоступним.

Тому жителі сіл Ладичин і Різдвяни звернулися до депутатів з вимогою з’явитися на сесію. Якщо вони й далі не виконуватимуть своїх повноважень, люди обіцяють розпочати процес відкликання їх із депутатів Микулинецької селищної ради.