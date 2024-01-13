Навчальні заклади Тернопільщини отримають понад 80 мільйонів гривень на впровадження предмету “Захист України”

Понад 75 мільйонів гривень освітньої субвенції виділили з державного бюджету на впровадження предмету “Захист України” для навчальних закладів Тернопільщини.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки області. Ще близько 5 млн. грн. перерахують на підвищення кваліфікації викладачів цієї дисципліни.

Кошти отримають навчальні заклади Тернопільщини на облаштування кабінетів, закупівлю комп’ютерного обладнання та інших засобів навчання. Викладатимуть предмет «Захист України» зокрема і демобілізовані військові.

«На нашій базі вже раніше проходили підвищення кваліфікації з безпекових технологій вчителі «Захисту України» західного регіону. Створений показовий навчальний клас з предмету «Захисту України». Вчителі нашого закладу проходили курси на базі Університету Міністерства оборони та мають великий досвід роботи», – зазначив директор Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадим Ластовицький.

Як повідомили у департаменті освіти і науки області, гроші спрямують насамперед на спеціалізовані освітні заклади Тернопільщини.