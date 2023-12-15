Світ

Протилежне послання

Швидкий вступ України в НАТО переконає російського диктатора Володимира Путіна у безцільності війни в Україні. Про це сказав колишній посол Сполучених Штатів при НАТО, експредставник США в Україні Курт Волкер. “Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для Путіна – продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для Путіна продовжувати війну. Я справді думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, – що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для Росії – руйнівним”. За звичкою багатьох американських політиків, Волкер зазначив, що висловлює особисту точку зору, а не позицію уряду США.

Що робила Україна?

Американці мають властивість повідомляти з білозубою усмішкою не зовсім приємні для партнерів речі. Тим вони, можливо, намагаються внести комфортну нотку для співрозмовників. Доволі надарувавши українським співбесідникам своїх усмішок і наговоривши їм приємних речей, екс-командувач військами США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжсон перейшов до, сказати б, цікавішої риторики. Наскільки вона дієва в даному випадку? Україна має нарощувати власне виробництво боєприпасів. “Давайте будемо чесними – що робила Україна з 2014 року? Уже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Так, можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва боєприпасів? Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Тому я вважаю, що Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво”, – сказав він.

Україна

Диктатор помиляється?

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що російський диктатор помиляється, вважаючи, що “може пережити нас”, а також у тому, що підтримка України буде послаблюватися. Крім того, очільник Пентагону назвав ключові причини важливості України для США і світу. “Зараз і в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити. І ми не дозволимо ХАМАСу чи Путіну перемогти. І ми не дозволимо нашим ворогам розділити або послабити нас. Тож в той час як ми нарощуємо підтримку Ізраїлю, ми залишаємось зосередженими на Україні”. “Зараз, незважаючи на свою ізоляцію, Путін вважає, що він може пережити українців. Але він помиляється. Зараз Путін також думає, що він може пережити нас. Він вважає, що наша коаліція розпадеться, що наша сила волі згасне, а наша демократія просто відволічеться. Але вкотре Путін помиляється.” Дуже хотілося б, щоб не помилявся Остін…

Ризик перевищує вигоду

Беручи до уваги той факт, скільки проблем Володимир Путін приніс і ще принесе всьому світу та Україні зокрема, багато хто задається питанням, чому країни Заходу не організують ліквідацію кремлівського автократа. Враховуючи можливості спецслужб країн НАТО, фізичне знищення президента РФ хоч і не буде легкою прогулянкою, але все ж таки не є чимось неможливим. Але проблема в тому, що Захід не ставить перед собою таке завдання, вважаючи, що ризик приходу до влади в Росії ще радикальнішого правителя перевищує потенційну вигоду від усунення Путіна. Крім того, за словами генерала Миколи Маломужа, у цьому процесі лідери країн Заходу не зможуть піти проти букви закону. “Вони не підуть на проведення терористичної, диверсійної акції проти лідера такої країни, як Росія. В них це чітко закріплено законодавством”, — зазначив ексглава української розвідки. Шкода. Або ж – нічого не вдієш…

Слони у стаді

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи чутки про втому від війни проти України в європейських столицях, назвав несправедливою фразу “слон у кімнаті”, якою описують це дещо незручне питання. Голову МЗС спитали про “слона в кімнаті” – так назвали чутки про “втому від України” в європейських столицях, і те, чи бачить він відповідні сигнали для початку переговорів із Росією. “Я думаю, що ця ідіома несправедлива щодо слонів. Слони дуже мудрі тварини, дуже співчутливі, дуже енергійні. І якщо ви є членом стада, вони завжди захищають один одного, незалежно від того, в якому вони стані”, – доволі образно сказав Кулеба. “По-перше, всі правильні слони перебувають на нашому боці, а по-друге, ми є членами стада. А це означає, що слони будуть захищати нас настільки сильно, наскільки ми будемо робити свій внесок у їхній захист”, – додав він. Може, у зв’язку з цим, пригадати досвід однієї з Пунічних війн Риму з Карфагеном і знаменитий перехід Ганнібала через Альпи?

Тернопілля

Гуманне правосуддя

Гуманне (лояльне) наше місцеве правосуддя до жінок-правопорушниць. Так і має, мабуть, бути: жінка, мати, берегиня і все таке інше… Ось і на Кременеччині (з ким не буває?) дві підприємливі жіночки отримали 5 років тюрми з іспитовим терміном два (2) роки. Що там накрали благодійниці й, взагалі, який, так би мовити, юридичний зміст їхніх правопорушень, залишилося трохи за кадром. Але щось, очевидно, таки було, оскільки їхні божі діяння “потягнули” на 5 років тюрми з іспитовим терміном 2 роки. Вочевидь, будуть себе поводити в цей час належним чином – повернуться до рідних країв (із яких і не відлучатимуться) “білими лебідками”. Трішки менше пощастило мешканцю приміського містечка: його сімейне насилля супроводилося ще й чимось схожим на наркоту рослинного походження, що обіцяє більший термін в плані санкцій…