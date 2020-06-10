Вибори ректора Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського відбудуться 17 червня.

Наказ про призначення дати проведення виборів у навчальному закладі видали 9 червня. Зробили це після отримання листа від Міністерства охорони здоров’я України, у якому йдеться про погодження дня голосування.

Нагадаємо, що на посаду ректора претендує тільки один кандидат – Михайло Корда. У день проведення вборів будуть дотримуватися санітарних та протиепідемічних заходів. Виборці повинні бути у масках, а при вході їм проводитимуть температурний скринінг. У виборчій комісії з проведення виборів ректора ТНМУ повідомили, що голосування за ректора ТНМУ триватиме з 9 до 15 години в актовій залі адміністративного корпусу, що на Майдані Волі,1. О 15.00 двері виборчої дільниці будуть зачинені і розпочнеться підрахунок голосів.

Відповідно до складених списків виборців, у голосуванні можуть взяти участь 893 особи. Із них 679 науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, 143 виборні представники з числа студентів та 71 виборний представник з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. У виборчій комісії нагадують, що усім, хто має право брати участь у виборах ректора, необхідно мати з собою посвідчення особи або студентський квиток. Акредитовані громадські спостерігачі, спостерігачі від кандидата, представники засобів масової інформації повинні мати офіційні посвідчення, що видані організаційним комітетом з проведення виборів ректора ТНМУ.

Ольга Трач

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