Вибори ректора Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського відбудуться після завершення карантину.

Конкурс на заміщення посади ректора цього вищого навчального закладу оголосили 23 грудня 2019 року. В оголошенні також зазначалося, що вибори відбудуться 19 березня 2020 року. До березня тривав прийом документів від претендентів на посаду ректора. У березні із листа Міністерства охорони здоров’я стало відомо, що обійняти її має бажання тільки один претендент – діючий ректор закладу Михайло Корда. Нагадаємо, що на попередніх виборах, у 2015 році, було семеро бажаючих очолити медуніверситет і вибори проходили у два тури. У результаті, більшу кількість голосів набрав Михайло Корда.

Поки в медуніверситеті готувалися до проведення чергових виборів, в Україні оголосили карантин через «COVID-19». Напередодні дня голосування, 18 березня 2020 року, в навчальному закладі видали Наказ про перенесення дати голосування виборів ректора. Зробили це на виконання Постанови КМУ від 16.03.2020 №215 та відповідно до рішення організаційного комітету з проведення виборів ректора ТНМУ. Зокрема, у Наказі зазначено наступне: «»Перенести дату голосування виборів ректора Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського МОЗ України з 19 березня 2020 року на іншу дату після закінчення карантину».

Ольга Трач

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