“Гордість Тернопілля” – стартує. Третій рік поспіль телевізійна премія традиційно об’єднає найкращих, бо жителі краю заслуговують на відзнаки. Адже ми не просто обираємо переможців — ми спільно визнаємо їхню силу та незгасимий вогонь в серцях, що в найважчі хвилини єднає кожного із нас.

Сотні представників різних професій наполегливо працюють задля перемоги України і думають, що їхньої праці ніхто не помічає, та настав час сказати цим людям “дякую!”. Саме сьогодні у кожного з вас з’явилася унікальна можливість. З 25 жовтня до 15 листопада запропонуйте своє бачення “Гордості”, напишіть ім’я людини, яка варта звання найкращого, найпрофесійнішого, найщедрішого чи найвідважнішого. Цьогоріч ми передбачили 16 номінацій, аби представники усіх галузей змогли поборотись за звання кращих.

Традиційно “Гордість Тернопілля” – це про вибір народу. Саме тому у 2023 році віддати свій голос ви зможете виключно смс-повідомленнями. І на першому, і на другому етапах. Та про це згодом, а зараз про найголовніше – номінантів.

Якщо ви знаєте людей, які працюють, дивують, надихають, то саме ви маєте подати цю кандидатуру до участі в “Гордості”. Від сьогодні починається подання номінантів на сайті Gordist.tv. Саме туди слід вписати прізвище номінанта, описати його досягнення та додати фото і контактний номер.

До речі, ви і самі можете вписати свою кандидатуру, щоб позмагатись за престижне звання. Тут не варто соромитись, адже об’єктивно – кожен нині достойний звання кращого, якщо працює для України.

Отож, подати заявку слід на сайт Gordist.tv. У вас є час до 15 листопада. Оцініть працю тих, хто дійсно є лідером у своїй справі. Порекомендуйте таких людей до участі, а далі – голосуйте, бо нам є ким і чим пишатись!

Засновники та організатори телепремії “Гордість Тернопілля” – телеканали Тернопіль1 та ІНТБ.