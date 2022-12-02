“Нашим людям не вгодиш”: у Тернополі підприємець поставив оригінальну ялинку, але це сподобалося не всім. ФОТО

Білу надувну новорічну ялинку встановили біля фонтану “Кульбаба”.

У фейсбуці власник однойменного закладу харчування Тарас Ковальчук повідомив, що даний декор – з його подачі. Про це пише 0352.ua.

“Це моя приватна ініціатива, живиться від автономного живлення!

Купа діток і батьків вже фотографуються”, – написав чоловік.

В коментарях чимало людей радіє появі ялинки, водночас є й такі, які вважають її встановлення недоречним.

При цьому коментарі окремих противників свідчать, що вони взагалі не особливо розрізняють приватну ініціативу від ініціативи органу місцевого самоврядування або навіть взагалі не намагалися розібратися в ситуації.

Фото: 20 хвилин