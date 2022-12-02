Білу надувну новорічну ялинку встановили біля фонтану “Кульбаба”.
У фейсбуці власник однойменного закладу харчування Тарас Ковальчук повідомив, що даний декор – з його подачі. Про це пише 0352.ua.
“Це моя приватна ініціатива, живиться від автономного живлення!
Купа діток і батьків вже фотографуються”, – написав чоловік.
В коментарях чимало людей радіє появі ялинки, водночас є й такі, які вважають її встановлення недоречним.
При цьому коментарі окремих противників свідчать, що вони взагалі не особливо розрізняють приватну ініціативу від ініціативи органу місцевого самоврядування або навіть взагалі не намагалися розібратися в ситуації.
Фото: 20 хвилин