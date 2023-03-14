Населений пункт на Тернопільщині оголосили неблагополучним через кота

У селі Бриків, що в Кременецькому районі, скажений кіт подряпав жінку.

Про це Суспільному повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби у Тернопільській області Василь Яциник.

За його словами, під час епізоотичного розслідування встановили, що кіт завдав подряпин своїй власниці.

“Тварина виявляла агресію, спостерігалась виражена слинотеча. Кота було ізольовано в клітку. 27 лютого кіт помер. Про це одразу повідомили спеціалістів Шумської РДЛВМ, які цього ж дня прибули на місце для відбору та подальшого направлення патматеріалу в Тернопільські регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби. Труп кота спалили. На місці загибелі, перебування та захоронення трупа тварини провели вимушену дезінфекцію”.

Василь Яциник каже, що результат лабораторного дослідження свідчить про сказ у тварини.

“Рішенням спеціалізованої комісії з 2 березня оголошено неблагополучний пункт щодо сказу котів в селі Бриків. Затверджено та введено в дію план оздоровчих заходів”.

За словами Василя Яциника, неблагополучний пункт щодо сказу вважатимуть оздоровленим та знятим з обліку після виконання усіх пунктів плану оздоровчих заходів.