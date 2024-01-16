У Тернополі наркоман викликав патрульних, бо йому ввижалася “невідома особа”

Неправдивий виклик завершився постановою від патрульних та викликом слідчих.

Нещодавно на планшет поліцейських надійшов виклик на вулицю Протасевича. Заявник повідомив, що у його помешкання проникла невідома особа та знаходиться у квартирі.

Патрульні негайно прибули на місце події та потрапили у домівку чоловіка. Обстеживши помешкання, невідомих осіб виявлено не було, а заявник свої дії пояснити не зміг.

Під час опрацювання виклику, інспектори у квартирі заявника виявили два шприци із вмістом прозорої невідомої речовини та ємність із невідомою речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною.

На заявника патрульні винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування обставин події.