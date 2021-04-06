Щорічна декларація про доходи народної депутатки Людмили Марченко (партія «Слуга народу») подана 31 березня.

Сама народна обраниця задекларувала лише зарплатню нардепа, а ось її чоловік отримав у 2020-ому солідні доходи відразу з кількох джерел, пише Галас.

Дохід

Людмила Марченко за рік отримала 495 тис 145 грн зарплати у Верховній Раді і ще майже три тисячі відсотків з депозиту в банку та страхових виплат. А ось її чоловік від підприємницької діяльності заробив 989 тис грн. Ще 67 тисяч він отримав за місцем основної роботи у СТОВ “Тарасовецька птахофабрика”. Крім того, річна пенсія Івана Марченка – 57 тис грн, а ще 240 тис грн він отримав від «відчудження рухомого майна». Ще понад 93 тисячі гривень йому виплатили, як військовослужбовцю, а 15 тисяч грн склали соціальні виплати.

Нерухомість

Сім’я володіє гаражем і квартирою у Тернополі (площа – 71 кв. м, набули в 2016 р., записана на ім’я Івана Марченка). За ним також числяться дві земельні ділянки (сумарна площа – понад 1000 кв. м), набуті, до речі, у 2020 році за майже 74 тис грн. (де такі ціни?!) та недобудованим будинком у Великих Гаях.

Авто

У Івана Марченка два автомобілі: ВАЗ 2103 1978 р.в. та Volkswagen Touareg 2014 р.в. (придбаний у листопаді 2019 р., якщо вірити декларації, за 522 тис. грн.).

Кошти

Людмила Марченко задекларувала готівку в сумі: 30 тис. дол. і 6 тис. євро. На її банківських рахунках сумарно ще майже 150 тис грн. Іван Марченко тримає в банку 6 тис доларів.