Народні депутати теж люди і їм теж потрібно десь тримати свої транспортні засоби.

Напевно саме з цією метою народний депутат з пропрезидентської політичної сили «Слуга народу», голова Тернопільської обласної організації цієї партії Володимир Гевко звернувся до Тернопільської міської ради, щоб депутати погодили виділення земельної ділянки під гараж. Йдеться про ділянку в історичному центрі міста, на вулиці Коперника, пише “Номер один“.

– Дати дозвіл громадянину Гевку Володимиру Леонідовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0044 га у власність для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. Коперника. Зобов’язати гр. Гевка В. Л. в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, – йдеться в проєкті рішення.

Звернення народного депутата розглянула постійна комісія міської ради з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин та екології і дала позитивні висновки. Рішення по цьому питанню буде прийматися сьогодні, 5 березня, на сесії Тернопільської міської ради.

– У випадку, якщо вказана особа Гевко Володимир Леонідович є нардепом та братом депутата міської ради Гевка Віктора Леонідовича, то під час голосування депутат повинен про це повідомити та утриматися від голосування (згідно до статті 59-1. Конфлікт інтересів ЗУ «Про місцеве самоврядування»), – зазначила експерт Центру громадського контролю «ДІЙ!» у Тернополі Наталя Небельська.

Зауважимо, що Володимир Гевко народився в селі Товсте Заліщицького району і на сьогодні є нардепом-мажоритарником. Його округ охоплює не місто Тернопіль, а південні райони Тернопільської області (колишні – Чортківськтий, Борщівський та Заліщицький).