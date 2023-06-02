Стан підлітка, який впав з даху електропотяга у Тернополі, залишається важким.

Про це Суспільному розповіла лікарка дитячого відділення анестезіології обласної дитячої лікарні Ольга Панченко.

“Хлопчик поступив позавчора, у важкому стані – електротравма струмом високої напруги. Стан хлопчика залишається важкий, але стабільний. Робляться всі необхідні заходи інтенсивної терапії для того, щоб покращити його стан, для запобігання ускладнень. Проводиться профілактика. Зараз хворий має ознаки опікової хвороби. Для розуміння, понад 50 % це є критичні опіки, тобто, які вже несуть реальну загрозу для життя. Вчора прооперували і готується ще наступний етап операцій. Продовжуємо накладання штучної шкіри для того, щоб захистити опікові поверхні”, – лікарка дитячого відділення анестезіології обласної дитячої лікарні Ольга Панченко.

Нагадаємо, випадок стався 30 травня у Тернополі на вулиці Новий Світ. Неповнолітній забрався на дах вагона електропотяга, який знаходився на колії вагонного депо, отримав ураження електричним струмом та впав. Про це Суспільному повідомили в Головному управління ДСНС в Тернопільській області.

Медики швидкої надали потерпілому долікарську допомогу та госпіталізували дитину в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.