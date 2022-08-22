“Надіємося скоро зустріти”: мати Пташки з “Азовсталі” розповіла, де окупанти утримують її доньку

Світлана, мама Катерини “Пташки” з Азовсталі, впевнена, що все необхідне для звільнення полонених робиться відповідними органами

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

“На цей час у нас є підтвердження, що моя донечка перебуває у полоні в Оленівці. Зв’язку з нею немає. Щодо утримання, то яке ж там утримання, знаємо тільки зі слів тих, хто звільнився завдяки обміну. Тобто інформація про утримання та про відношення до наших полонених до нас дійшла.

Наскільки я знаю, відповідні органи працюють над питанням, щоб визволити полонених, роблять все можливе. Ми чекаємо та надіємося скоро зустріти своїх рідних”, – зазначила пані Світлана.

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Нагадаємо, 16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу “Азовсталь” у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.

29 липня Генштаб ЗСУ повідомив про росіяни обстріляли з артилерії в’язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.