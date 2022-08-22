Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоїли 41 жителю. Таке звання тернополяни отримали за вагомий особистий вклад у становлення української державності та особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Відповідне рішення прийняли на позачерговій сімнадцятій сесії міської ради 22 серпня.

Серед нагороджених Михайло Діанов – військовослужбовець військової служби за контрактом, учасник героїчної оборони Маріуполя, захисник «Азовсталі» та

Катерина Поліщук – парамедик медичного батальйону «Госпітальєри», учасниця героїчної оборони Маріуполя, захисниця «Азовсталі». Ще 39 захисників отримали це звання посмертно.

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Також за активу громадянську позицію, волонтерську діяльність по наданню допомоги Збройним Силам України нагородити Відзнакою Тернопільської міської ради нагородили п’ятьох тернополян: Тараса Германа, Сергія Делімарського, Василя Конька, Івана Соколовського, Христину Феціцу.

Ці нагороди міський голова Сергій Надал вручить тернополянам під час урочистостей з нагоди Дня міста.