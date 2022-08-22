Продадуть і куплять дрони для ЗСУ: що зроблять із літаком, який стояв на Східному

22 серпня на засіданні позачергової сімнадцятої сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли рішення про продаж на аукціоні корпуса літака «МіГ-17» без силової установки та без навісного обладнання, що раніше розміщувався на просп. Степана Бандери при вході у парк Національного Відродження.

«На сесію міської ради винесено питання про продаж на аукціоні пам’ятника у вигляді старого радянського літака, який раніше був на масиві «Східний». Всі виручені кошти підуть на закупівлю безпілотних літальних апаратів для підрозділів ЗСУ, в яких служать наші тернополяни», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Нагадаємо, літак, який перебував в аварійному стані, демонтували у квітні, одразу після пам’ятника Пушкіну. На місці радянського металобрухту зараз майорить державний стяг.

Водночас уже зареєстрована петиція про те, аби встановити на постаменті макет знищеної рашистами славнозвісної “Мрії”.